Fedez rompe il silenzio sulla sua salute | Non sono in fin di vita

(Di lunedì 20 maggio 2024) Da giorni non si fa altro che parlare die dei problemi diche il rapper sta avendo. Sul web sirincorse svariate notizie, alcune anche piuttosto in conflitto tra loro. In un primo momento, la Rai ha annunciato la mancata partecipazione del cantante nel nuovo show di Alessandro Cattelan. Poi Dillinger News ha diffuso la notizia secondo cui Federico fosse stato portato d'urgenza in ospedale a causa di un problema molto serio allo stomaco. In seguitospuntate segnalazioni sul web di persone che hanno confermato la presenza diall'ospedale, ma non solo. A rendere la situazione ancora più critica, poi,state alcune notizie secondo le quali sembrava che Chiara Ferragni fosse pronta a fare visita al suo ex, malgrado non si siano lasciati in buoni rapporti, ...

Stasera, e per i prossimi due lunedì, su Rai 2 alle 21.20 va in onda il nuovo show di Alessandro Cattelan: Da vicino nessuno è normale. Programma ricco di Ospiti , risate, ma anche momenti di riflessione, che riporta in prima serata l’ex volto ...

Per Fedez non è buon periodo, esempio ne è il fatto che le sue condizioni di salute "si sono aggravate " Ne dá notizia il suo staff , il quale spiega che "la situazione risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento". Del parere ...

Il rapper aveva annullato la sua partecipazione al programma di Alessandro Cattelan per dei problemi di salute - Il rapper aveva annullato la sua partecipazione al programma di Alessandro Cattelan per dei problemi di salute - fedez sta male ma non è ricoverato in ospedale. Lo staff del rapper ha inviato una nota all'Ansa per precisare che le sue condizioni di salute, che nella giornata di sabato lo hanno portato ad annulla ...

Fedez tranquillizza i fan: "Sto bene, non sono in fin di vita" - fedez tranquillizza i fan: "Sto bene, non sono in fin di vita" - Dopo aver rinunciato alla partecipazione al programma di Cattelan, fedez ha tranquillizzato i suoi fan riguardo al suo stato di salute: le sue parole sui social ...

Fedez ha problemi di salute La risposta del rapper su Instagram: “Sto bene, nulla di grave. Nessun ricovero in ospedale” | FOTO - fedez ha problemi di salute La risposta del rapper su Instagram: “Sto bene, nulla di grave. Nessun ricovero in ospedale” | FOTO - Che sia per la sua love story fintia con Chiara Ferragni o per qualche nuovo scontro, fedez non smette di far parlare di sé. In quest’ultimo weekend, infatti, si sono susseguiti i rumors sui suoi ...