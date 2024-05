De Zerbi | Non ho ricevuto offerte Forse resterò a casa alcuni mesi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Non abbiamo trovato l’accordo giusto per andare avanti, per restare insieme. Il calcio è la mia vita e non posso cambiare la mia passione”. Roberto Deha spiegato a Sky Sports Uk il suo addio al Brighton in Premier League, che è maturato nelle scorse ore, in modo abbastanza sorprendente, e che rende ora il tecnico bresciano tra i più desiderati dai top club ancora alla ricerca di un allenatore, tra questi il Bayern Monaco e il Milan: “Non c’è nessun club, nessuno mi ha offerto qualcosa. Al momento, niente. Lascio due anni di contratto.due, tre, quattro, ma di sicuro non ho nulla. Spero di lavorare ancora in Premier League. Non so dove o quando. Ma è stato un onore lavorare in Premier League”. SportFace.