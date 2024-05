Fedez e Iovino | la rissa - la spedizione punitiva e le indagin - ecco cos’è successo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 16 maggio 2024) Grossi guai per: è stato accusato di aggressione e di atti violenti e, a seguito di tale denuncia da parte dei Carabinieri, è stato iscritto nel Registro degli indagati dalla Procura di Milano. Le accuse, nello specifico, riguardano, lesioni e percosse nel caso del personal trainer Cristian. Ora cercheremo di fare chiarezza, procedendo per ordine e proveremo a fornirvi un quadro più chiaro e completo degli eventi di quella sera. Partiamo dall’inizio, da dove tutto ha avuto origine: domenica 21 aprile, alla discoteca The Club di Largo La Foppa, in zona Brera,si trovava con il suo bodyguard, l’ultrà Christian Rosiello, perché era stato invitato per il DJ Set. Oltre a loro, c’erano anche il rapper Taxi Bi, altri amici e ultrà del giro rossonero, e la “famosa” ragazza bionda Ludovica di Gresy, la ...