Clamoroso in Inghilterra | refendum per abolire il Var - ecco quando si voterà

È accaduto in QPR-West Brom, nella Championship inglese dove non è presente il VAR. L'arbitro non si è reso conto di un tocco irregolare di mano, talmente evidente che era quasi impossibile non accorgersene.Continua a leggere

Abolizione VAR in Premier League La maggior parte dei club vuole tenere la tecnologia - Abolizione VAR in Premier League La maggior parte dei club vuole tenere la tecnologia - inghilterra Alle società verrà richiesto di votare la possibile abolizione dell'assistenza video per la prossima stagione come richiesto dal Wolverhampton, ma la maggioranza è contraria La votazione, ...

Milan: svolta clamorosa sul futuro di Camarda dopo l’ultimo incontro - Milan: svolta clamorosa sul futuro di Camarda dopo l’ultimo incontro - Il giovane attaccante della Primavera parrebbe essere più vicino alla permanenza in rossonero nonostante le sirene delle big estere. Dopo settimane se non mesi di silenzio assoluto, il Milan d’altrond ...

Clamoroso! La Premier al voto per l’abolizione della Var - clamoroso! La Premier al voto per l’abolizione della Var - Il prossimo 6 giugno potrebbe esserci una svolta clamorosa in inghilterra per l'abolizione del VAR La Premier League è ad un passo da una svolta storica! Il prossimo 6 di giugno i club di Premier Leag ...