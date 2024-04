Federica Sciarelli - l’intervento sul 25 aprile in diretta a Chi L’Ha Visto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 25 aprile 2024) Mai come quest’anno in tv si è discusso per il 25, tutto è nato dallo stop al monologo di Antonio Scurati proprio sulla festa della liberazione. Serena Bortone non solo si è espressa in merito a quello che è accaduto, ma ha anche letto ciò che lo scrittore aveva preparato per la sua trasmissione Che Sarà (e che non ha potuto leggere). Ieri sera un’altra famosa conduttrice di Rai Tre ha parlato del 25in apertura dell’ultima puntata di Chiha detto: “Buonasera a tutti voi e benvenuti a Chi. Noi anche stasera vi accompagniamo come sempre al giorno che verrà e oggi il giorno che verrà è davvero importantissimo. – ha continuato– Domani infatti ...