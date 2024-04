ATP Madrid 2024 | un gran Lorenzo Sonego non lascia scampo a Gasquet e si regala il derby con Sinner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un’ora e 22 minuti: tanto basta aper liberarsi di Richardall’esordio nel Masters 1000 di. Il francese, passato dalle qualificazioni, non riesce a fermare un’ottima versione del torinese, che s’impone per 6-2 7-5 e siildi secondo turno con Jannik: si giocherà sabato. L’inizio diè di quelli da incorniciare, contro unche, invece, si può tranquillamente definire un po’ lento nella situazione. Tre dritti molto efficaci di fila lo portano al break in apertura, replicando sempre con tanta precisione pochi minuti dopo per salire sul 3-0 e poi 4-0. Il torinese, in questa fattispecie, si assicura di fatto il primo set. Benché il suo avversario cominci a carburare meglio, ...