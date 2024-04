Proteste nelle università Usa contro la guerra a Gaza - lo Speaker Johnson alla Columbia | La preside deve dimettersi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Mentre i poliziotti intervenivano nei campus dellein tutto il Paese, dal TexasCalifornia, a una settimana dall’arresto di circa un centinaio di manifestanti assiepati nei cortili dellaUniversity per protestarela, lorepubblicano Mikeprendeva la parola proprio dall’ateneo di New York per criticare la gestione di queste ultime settimane e mandare un messaggio diretto: «L’antisemitismo sta crescendo in America, ma agli studenti ebrei didico questo: non sarete mai soli». Il New York Times non fa a meno di notare come lo, dopo l’approvazione di un maxi pacchetto di aiuti all’Ucraina, a Israele e a Taiwan, ha bisogno di riaccreditarsi ...