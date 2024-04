Inzaghi | Inter - contro ogni pronostico scudetto vinto già a marzo!

Analisi tattica di Milan-Inter , terminata 1-2 grazie al bel gol-Scudetto di Thuram a inizio ripresa. La squadra nerazzurra soffre solo nel finale, quando i padroni di casa vanno alla ricerca del pareggio “guastafeste” ma trovano solo un muro nerazzurro. E un paio di cartellini rossi… Di seguito la breve Analisi tattica , a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A PREPARAZIONE – Le scelte di Simone Inzaghi non sorprendono, ... (inter-news)

L’ Inter vince lo Scudetto 2023-2024 con 5 giornate d’anticipo e conquista la seconda ‘stella’ della sua gloriosa storia calcistica. Sconfitto il Milan al Meazza, per 2-0. Queste le parole di Simone Inzaghi , al suo primo Scudetto in carriera, nella conferenza stampa post-partita: Inzaghi : lo Scudetto stasera è una bellissima serata, da condividere con tutti “Lo Scudetto stasera è una bellissima serata, da condividere con tutti, società, ... (terzotemponapoli)

Inzaghi è appena diventato Campione d’Italia per la prima volta in carriera dopo il successo nerazzurro in Milan-Inter. Il tecnico interista, intervenuto a Pressing, svela di come abbia voluto fortemente approdare a Milano tre anni fa anche quando qualcuno cercava di convincerlo del contrario RIVELAZIONI – Simone Inzaghi ancora non si è reso conto di aver vinto lo scudetto della seconda stella proprio in Milan-Inter: «Com’è il panorama? Ve lo ... (inter-news)