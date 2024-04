Nuovi incarichi nella divisione Private di Intesa Sanpaolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024)nell'ambito delladi. Le nomine, alcune delle quali saranno effettive dopo il via libera della vigilanza, confermano le linee guida indicate dal ceo Carlo Messina, in occasione dei rinnovi delle cariche della capogruppo. La Wealth Management Divisions guidata da Tommaso Corcos è stata costituita per accelerare la crescita e favorire una maggiore integrazione delle fabbriche prodotto. A diretto riporto del responsabile vi sono: le divisioni asset management, insurance edel Gruppo, oltre alle aree coordinamento Hr e organizzazione wealth management, affidata a Giulia Zanichelli e coordinamento finance wealth management, con responsabilità affidata a Domenico ...