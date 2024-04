Meteo | ponte del 25 aprile con freddo artico - pioggia e neve a bassa quota 

Ponte 25 aprile - previsioni meteo in Lombardia : la minaccia “Genova Low” e l’incubo “Rondanata perfetta”. Ecco i giorni a rischio pioggia Milano, 21 aprile 2024 – La settimana del Ponte del 25 aprile non inizia sotto il miglior segno meteo, anzi tenete l'ombrello e una felpa pesante a portata di mano. “Un flusso di aria fredda ...

Freddo artico per il ponte del 25 aprile - dove e quando : le previsioni meteo Freddo artico e neve per il ponte del 25 aprile. Dopo il caldo estivo dello scorso weekend arriva una fase simil-invernale. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLmeteo.it, prevede...

Meteo in Veneto e Fvg - le previsioni. Freddo artico - neve fino a 500 metri - Bora e temporali : niente di buono in vista per il ponte del 25 aprile Meteo, le previsioni in Veneto e Fvg. Temeprature in deciso calo, con una nuova ondata di Freddo che si farà sentire a Nordest. Per i prossimi giorni e per il ponte del 25 aprile il termometro...

Meteo in Veneto e Fvg - le previsioni. Freddo artico - neve fino a 500 metri - Bora e temporali : niente di buono in vista per il ponte del 25 aprile Meteo, le previsioni in Veneto e Fvg. Temeprature in deciso calo, con una nuova ondata di Freddo che si farà sentire a Nordest. Per i prossimi giorni e per il ponte del 25 aprile il termometro...

Maltempo per il ponte del 25 aprile : freddo artico - neve e temporali. Dove e quando - le previsioni meteo freddo artico e neve per il ponte del 25 aprile. Dopo il caldo estivo dello scorso weekend arriva una fase simil-invernale. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLmeteo.it, prevede...