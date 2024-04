Le pagelle Difesa inguardabile - davanti solo Pinamonti fa qualcosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) CONSIGLI 5. Una via crucis, la sua stagione. Un pizzico di indecisione sui primi due gol del Lecce, poi buone parate nella ripresa ad impedire a Piccoli, Oudin e Krstovic di gonfiare ulteriormente il passivo. TOLJAN 4,5. Non si prende lo spazio che il 4-4-2 di Gotti gli darebbe per avanzare. Origina, suo malgrado, la punizione da cui nasce la prima rete leccese, è in fatale ritardo sul cross di Gallo che propizia la seconda. ERLIC 4. Disattenzione fatale sul raddoppio ospite. La prima di tante per il centrale croato, che si riscatta evitando, sul finire del primo tempo, il tris di Piccoli. Riscattoparziale, però… FERRARI 4,5. Ha giocato la 250ma partita in A, il difensore, che limita a lungo i danni su Krstovic mentre attorno a lui il reparto difensivo si slabbra. Piccoli lo semina per prendersi il 3-0. VITI 5. Non se ne ricordano errori marchiani, ma nemmeno ...