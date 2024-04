Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 aprile 2024)DEL 21 APRILEORE 19.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADIVERSI GLI INCIDENTI CHE IN QUESTE ORE STANNO CREANDO DISAGI ALLA CIRCONE IL PRIMO SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FORMELLO E CASTEL DE’ CEVERI VERSOALTRO INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA CAPANNE DI MARINO DIREZIONE ALBANO INCIDENTE ANCHE SULLA NETTUNENSE CON CODE TRA MARINO E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCORA CODE SULLAFIUMICINO TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO VERSOPER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA. TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, POI TRA APPIA E LAURENTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ...