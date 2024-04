(Di domenica 21 aprile 2024) Un’ovazione accoglie Antonioa Napoli, alla Repubblica delle Idee, prima uscita pubblica per lo scrittore dopo lo stop della Rai al suo monologo sul 25 aprile. 'Populismo e fascismo. Mussolini oggì è il titolo dell’incontro, nel Cortile d’onore di Palazzo Reale, con il direttore de la Repubblica Maurizio Molinari e Raffaella Scuderi, e l’autore di M. Il Figlio del Secolo lo apre proprio...

Alla fine Antonio Scurati il discorso sul 25 aprile lo ha letto. Non in un programma della Rai, dove lo ha pronunciato la conduttrice Serena Bortone, ma alla festa di Repubblica a Napoli. Un momento ... (ilfattoquotidiano)

Alla fine Antonio Scurati il discorso sul 25 aprile lo ha letto. Non in un programma della Rai, dove lo ha pronunciato la conduttrice Serena Bortone, ma alla festa di Repubblica a Napoli. Un momento ... (ilfattoquotidiano)

Alla fine Antonio Scurati il discorso sul 25 aprile lo ha letto. Non in un programma della Rai, dove lo ha pronunciato la conduttrice Serena Bortone, ma alla festa di Repubblica a Napoli. Un momento ... (ilfattoquotidiano)

Pagina 88335 - sottopagina 1 - Prima Ultim'ora Politica Economia Dall'Italia Dal Mondo Culture 21/04 09:44 Roma compie 2.777 anni, oggi il Natale 21/04 08:50 Usa,spari a Memphis:2 morti e 14 feriti ...televideo.rai

Scurati: “C’è paura, io trattato come estorsore” - Lo scrittore ha spiegato anche che la sua agenzia ha trattato un compenso in linea con quello di altri intellettuali. "Si è perso il senso della democrazia in Italia. Un intellettuale solo contro un m ...sbircialanotizia

Scurati: "Ora ho paura, ho un bersaglio sulla faccia" - Un’ovazione accoglie Antonio Scurati a Napoli, alla Repubblica delle Idee, prima uscita pubblica per lo scrittore dopo lo stop della Rai al suo monologo sul 25 aprile. 'Populismo e fascismo. Mussolini ...gazzettadelsud