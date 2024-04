Nuovo 730 semplificato - la guida e tutte le scadenze per i contribuenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Milano, 21 Aprile 2024 – Il modello 730 è tornato sulla terra. Sembra ormai lontano quel tempo, accadeva qualche decennio fa, quando il “modello 730” fu definito addirittura “lunare”. Da più di qualche anno, fortunatamente, non è più così. Un lavoratore dipendente o un pensionato che voglia recuperare le spese mediche, scolastiche, sportive, universitarie, etc., può farlo in piena autonomia, senza ricorrere a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF). Tuttavia, c’è un problema: per non incorrere in errori e, conseguentemente, in un mancato rimborso economico, prima di accendere il computer e collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate è necessario che si studi bene le istruzioni che quest’anno ammontano a 152 pagine, otto in più rispetto alla stessa edizione del 2023. È bene che lo faccia sia per controllare la correttezza delle detrazioni/deduzioni inserite dall’Amministrazione ...