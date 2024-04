Stanno ancora insieme o no - Katia Follesa e Angelo Pisani?

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ci sono domande più importanti al mondo, ma quando si parla di gossip nostrano la scelta non è proprio ampia.si sono separati o no? La risposta prova a darla la stessa, in due interviste diverse. Nella prima, rilasciata al settimanale Diva e Donna tuona e parte in quarta. “È del tutto falso! Questa cosa è assolutamente inventata. Da giorni io eci stiamo ridendo sopra, questa cosa da una parte ci entra e dall’altra ci esce“, ha detto. Nella seconda, a TV Blog, invece, frena un po’. “Non ho smentito niente, non ho affrontato il tema, non abbiamo rilasciato dichiarazioni né io né. Sono tutte notizie inventate, vecchie interviste mescolate, un puzzle inenarrabile. Non abbiamo risposto volutamente. Il motivo è semplice: ...

Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ha spiegato che nella bozza del decreto arrivata oggi in Cdm "non c'è una norma che riguarda il superbollo ", ma l'intenzione di eliminare la micro-tassa ... (fanpage)

L'assistente virtuale Meta AI diventa più potente e versatile con Llama 3, ma in Italia ancora non c'è - WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook, Web, gli occhiali smart Ray-Ban Meta e presto anche Quest 3: Meta mette il suo assistente virtuale Meta AI in ogni dove e ne potenzia le capacità grazie al nu ...hwupgrade

Netflix guadagna 9,3 milioni di abbonati, ma dal 2025 non fornirà più i dati - Netflix ha guadagnato 9,3 milioni di abbonati nel trimestre conclusosi il 31 marzo scorso, raggiungendo un totale di 269,6 milioni in tutto il mondo, e ha superato le aspettative in altre aree chiave, ...movieplayer

New York, oltre cento studenti che manifestavano per il popolo palestinese sono stati arrestati alla Columbia University - Oltre cento studenti si sono accampati per due giorni all’interno del campus della Columbia University di New York per manifestare a favore del popolo palestinese. Poi, giovedì sera, sono stati arrest ...ilfattoquotidiano