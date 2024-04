Griglia di partenza F1 - Sprint GP Cina 2024 | risultati e classifica qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) Oggi, venerdì 19 aprile, sono andate in scena leQualifying del GP di, quinto appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Shanghai si è tornati a girare, a distanza di cinque anni dall’ultima volta. La tappa cinese non era stata considerata nel calendario iridato lungamente a causa della pandemia Covid-19 che aveva reso impossibile l’organizzazione dell’evento. Una sfida per piloti e team, visti i pochi dati a disposizione con le nuove vetture a effetto suolo, la cui introduzione c’è stata nel 2022. Un week end tra mille incognite anche per via del format “alternativo”. La presenza dellaRace domani ha portato a cambiare sostanzialmente questo primo giorno del fine settimana. Il day-1, infatti, è stato caratterizzato da una sessione di prove libere, l’unica di questa tappa, e appunto dal ...