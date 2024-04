C’era una volta il Derby Club | Rai3 omaggia il tempio della comicità milanese

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tra le persone nella foto: Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Teo Teocoli, Renato Pozzetto, Cochi Ponzoni, Felice Andreasi, Gianni Magni, Enzo Jannacci, Tony Santagata (Us Rai Documentari) Il mitico cabaret meneghino rivive per una sera suunail, in onda in prime time, racconta per la primala storia delCabaret di Milano. Narrato da Elio, con il commento musicale di Cézame Music Agency, il documentario – scritto da Marco Spagnoli, Piero Bodrato, Leonardo Barrile, Francesco Favale con la regia di Marco Spagnoli – ripercorre la vita dell’iconico locale di cabaretattraverso materiali di repertorio e numerose interviste ai personaggi che hanno animato il ...

Questa sera, venerdì 19 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3 , va in onda il documentario C’era una volta il Derby Club . Vediamo insieme trama , cast e attori per decidere se vale la pena vederlo. C’era una volta il Derby Club – trama ...

Non è la prima volta che un monologo scritto per andare in onda nella trasmissione di Rai3 Chesarà… condotta da Serena Bortone viene tolto dalla scaletta. C’è anche il caso della scrittrice Nadia Terranova , raccontato ieri dal manifesto. “La ...

Caso Scurati, niente audizione di Corsini e Bortone in Vigilanza: la destra dice no. L'8 maggio in commissione i vertici Rai: ...25 aprile dello scrittore Antonio Scurati al programma di Rai3 , ... la proposta era stata avanzata da Stefano Graziano del Pd e ...di una vicenda che comunque la si pensi mette a serio rischio la c ...

Migranti, scoppia la guerra tra Rama e Report: "Inchiesta piena di menzogne e falsità": A ricordarmelo adesso è questo ulteriore passo falso di Rai3. ... Secondo Rama, nella puntata di Report, 'non solo non c'era nessuna ...