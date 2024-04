Il bomber dell’Ardor | E ora andiamo ai playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) La sua media gol è di uno ogni 102 minuti. Con il sigillo di domenica contro il Casteggio Francesco Giangaspero è il capocannoniere solitario del girone A di Eccellenza. Con le sue prodezze sta trainando l’Ardor Lazzate verso i. Mancano però ancora tre turni e visto l’equilibrio che c’è nei quartieri alti bisogna spingere fino alla fine. Ma intanto lui si gode il ruolo di. Ma la stagione non era cominciata col piede giusto, vero? "Ho fatto tutta la preparazione estiva, stavo bene, gioco la prima gara di Coppa Italia e dopo 12 minuti sento una fitta. Stiramento. Ero carico, motivato e questo infortunio mi taglia in tutti i sensi le gambe. Rientro alla quarta di campionato, poi di nuovo Coppa Italia con la Bedizzolese, nuovo ko, questa volta elongazione. E salto altri 20 giorni. Poi per fortuna è andata liscia…". Gran girone di ...