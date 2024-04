Mattarella avvisa il Consiglio Superiore della Magistratura: «La giustizia sia trasparente» - Un discorso molto energico quello di Sergio Mattarella, ieri: «Il Csm è chiamato all'impegno di contribuire ad assicurare la massima credibilità alla magistratura, ...ilmessaggero

Mattarella: “Il Csm deve assicurare la massima credibilità alla magistratura, i componenti non cerchino consenso per sé o per altri” - “Anche con riferimento” ai valori “richiamati dalla figura di Vittorio Bachelet, il Csm è chiamato all’impegno di contribuire ad assicurare la massima credibilità alla magistratura, con decisioni semp ...ilfattoquotidiano

Mattarella illumina la via per la pace. Nato nel nostro dna: “Ora difesa comune Ue subito” - Ce n’era bisogno dopo un fine settimana con l’acqua alla gola, dove i fusi orari confondevano il giorno e la notte mentre i cinque strike di invii massicci tra missili e droni partiti da Teheran illum ...msn