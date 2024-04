Zendaya commenta l' abito da robot indossato alla premiere londinese di Dune 2 | Ma cosa mi è venuto in mente?

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sfilare sul red carpet di- Parte Due con indosso unmetallico danon è stata la più piacevole delle esperienze per. Vestirsi dasul red carpetdi- Parte Due non si è rivelata un'esperienza felice per. L'attrice si è pentita di aver avuto una tale idea vista la scomodità dell'sfoggiato che certaha attirato l'attenzione del grande pubblico, ma è tutt'altro che confortevole. A febbraio,ha partecipatopremière del sequel dia Londra omaggiando lo stile intergalattico dell'iconica collezione couture del 1995 di Thierry Mugler e sucitando le reazioni dei suoi fan su internet. A distanza di ...

