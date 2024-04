LIVE Giro d’Abruzzo 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | sei in fuga con 1’30” sul gruppo a 80 km dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.12 Dopo la frazione di ieri con arrivo in salita ai Prati di Tivo che ha ridisegnato la classifica, unaconclusiva in stile classica come quella di, che non lascia ai corridori praticamente un metro di pianura, può riaprire ogni discorso. È partito con la maglia di leader della generale il kazako Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), vincitore ieri in salita. 13.09 La composizione dellaodierna: Jan Christen (UAE Team Emirates), lo svizzero vincitore della seconda frazione è il più vicino al leader della generale con un ritardo di 2’19”, il connazionale Sebastian Reichenbach (Tudor Pro Cycling Team), lo statunitense Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech), il francese Adrien Maire (TDT – Unibet Cycling Team), e gli azzurri Alessandro ...