LIVE Giro d’Abruzzo 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Lutsenko | Sivakov e Bennett al comando 50? sul gruppo tirato dalla Tudor a 40 km dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12 Intanto, con il passaggio al GPM, si può ufficializzare la vittoria nella classifica degli scalatori di, ma il kazakova per il bersaglio grosso. 14.10 Nelprincipale ci sono tanti corridori della, mentredavanti non collabora. 42 km al, ora il terzetto di testa sta affrontando uno dei tanti denti, che si alterneranno a lunghi tratti in discesa, da qui all’arrivo. 14.09sta dimostrando di essere il più forte questa settimana, e i tre davanti continuano a guadagnare: 35? su Carboni, 50? sul primoinseguitore. 14.07 Georgeaveva dichiarato battaglia ad inizio giornata, con il neozelandese ...