Trampolino elastico | Samuele Patisso Colonna sfiora la medaglia agli Europei! Radaelli argento junior

(Di domenica 7 aprile 2024)hato quella che sarebbe stata una clamorosa2024 di. L’azzurro si è fermato ad appena un centesimo dal terzo gradino del podio in quel di Guimaraes (Portogallo) e ha chiuso al quarto posto con il punteggio di 57.800. Si tratta di un risultato davvero storico per il movimento tricolore, che fatica a emergere e che non avrà propri esponenti alle Olimpiadi di Parigi 2024.è stato beffato dal portoghese Diogo Abreu, terzo con il punteggio di 57.810. La gara è stata dominata dall’altro padrone di casa Pedro Ferreira (59.160) davanti al francese Pierre Gouzou (58.910). Ottavo ...