Il gol di Osimhen ha fatto scattare meccanismi psicologici inspiegabili

(Di domenica 7 aprile 2024) Cesare – Caro Guido buona vittoria del Napoli a Monza. Direi la vittoria dell’orgoglio. Ma soprattutto un secondo tempo che ci haricordare il Napoli dello scorso anno, il Napoli dello scudetto e nei primi 15 minuti addirittura il Napoli della parte sfavillante di Champions. Intanto nel primo tempo, dopo un buon inizio, gli azzurri andavano sotto dopo pochi minuti e i nostri tifosi smettevano addirittura di tifare. Juan Jesus confermava di essere uno dei peggiori centrali difensivi del campionato, Guido – Prendersela sempre e soltanto con Juan Jesus non è giusto. Di Lorenzo ha sbagliato la marcatura e Zerbin ha potuto crossare comodamente. Proprio Di Lorenzo che ha arrancato come al solito quest’anno. E poi i centrali, e tutto il pacchetto difensivo, soffre quando i centrocampisti non stringono. Cesare – Sicuramente le colpe non sono mai di uno solo ma ...