Sette operatori umanitari della ong World Central Kitchen sono rimasi uccisi in un raid condotto da Israele a Gaza nella serata di ieri, 1° aprile, mentre il convoglio era impegnato in una missione ... (open.online)

Colpiti da un drone israeliano con tre razzi mentre stavano distribuendo aiuti alimentari. sette operatori umanitari internazionali sono stati uccisi in un raid dell’Idf del primo aprile: lavoravano ... (ilfattoquotidiano)

La Bbc pubblica i nomi delle vittime. Gli altri volontari provenivano da Usa, Canada, Australia e Polonia. Marcia a Gerusalemme con in testa i familiari degli ostaggi. Anp rinnova richiesta di ... (sbircialanotizia)

Gaza, la strage dei volontari: uccisi 7 cooperanti. Londra e Usa furiosi, Netanyahu: «Un errore» - Questa volta Netanyahu e i vertici militari non hanno nemmeno aspettato i primi risultati dell’inchiesta del Ffam, l’organismo incaricato dall’esercito di far ...ilmessaggero

Gaza, tre britannici tra i 7 operatori Wck uccisi. Manifestanti sotto casa di Netanyahu: “Dimissioni” - (Adnkronos) – Ci sono tre cittadini britannici tra i sette operatori umanitari uccisi nel raid israeliano contro un convoglio di aiuti della Ong World Center Kitchen a Gaza. Le altre quattro vittime – ...meridiananotizie

Gaza, uccisi operatori della ong WCK. L'australiana Zomi: «Mi abituo ai droni non alle esplosioni» - Sono stati uccisi mentre erano a bordo della loro auto in cui era visibile il logo della ong, e mentre lavoravano: stavano portando pasti agli sfollati palestinesi di Gaza. Sono sei in tutti ...ilmattino