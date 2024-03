Sassaiola contro il bus dei tifosi Tre Daspo ai supporter del Varese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Sassidel Como di ritorno dalla trasferta a Lecco per il derby del lago. A tirarliil bus dei fedelissimi della curva azzurra, non sono stati gli ultrà blucelesti del Lecco, magari per vendetta per la sconfitta secca per 3 a 0, ma quelli del, avversari storici dei comaschi, più dei lecchesi. I responsabili dellasono stati subito fermati e identificati. Sono tre giovanissimi: hanno 21, 22 e 23 anni. Avrebbero potuto innescare un incidente. Non potranno più mettere piede allo stadio, in un palazzetto dello sport né assistere a qualsiasi competizione sportiva ufficiale, uno per 5 anni, gli altri due per 2. L’agguato è scattato la sera di martedì 27 febbraio lungo Statale dei laghi di Pusiano e di Garlate, all’altezza di Suello. I tre...