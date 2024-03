Paolini ritrova Kalinskaya a Indian Wells Giorgi non fortunata nel sorteggio | chance per Cocciaretto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) In attesa che Sara Errani disputi l’ultimo turno di qualificazioni, sono già cinque le azzurre certe di prendere parte al tabellone principale del Wta 1000 di2024. Proprio nella notte italiana è stato sorteggiato il main draw e le giocatrici italiane hanno scoperto chi sfideranno al primo turno. Tutte tranne Jasmine, che in virtù di un bye riservato alle prime 32 teste di serie (lei è la 14) debutterà direttamente al secondo turno. La campionessa del recente torneo di Dubai inaugurerà il suo cammino in California contro la vincente del match Maria-Rus. E’ la sua potenziale avversaria di terzo turno che però non passa inosservata dato che si tratta di Anna, già affrontata due volte quest’anno: negli ottavi a Melbourne (sconfitta in due set) e proprio in finale a Dubai (super vittoria per ...