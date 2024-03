La Francia inserisce l’aborto in Costituzione | attenzione a non blindare ciò che ancora divide

(Di martedì 5 marzo 2024) La decisione francese di introdurre il diritto all’interruzione di gravidanza innon arriva inattesa, ma richiede una riflessione lucida e libera da ideologismi sulla natura dei testi costituzionali e sulla opportunità di certe revisioni. È sempre stato fuori discussione che “una generazione non possa assoggettare alle sue leggi le generazioni future” – come scrivevano già i rivoluzionari francesi nel 1793. Ma è egualmente certo che unanon si può modificare senza una riflessione più grave del solito. Questo almeno da quando le Costituzioni non sono più concesse dall’alto “con lealtà di Re e con affetto di Padre”, ma sono invece l’espressione di un potere costituente democraticamente formato, dal basso. Quel passaggio storico è fondamentale per la più esatta comprensione della natura del testo costituzionale. Quelle concesse ...

