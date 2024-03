Ondata di dimissioni dell’esercito di Israele | primo fra tuttin Daniel Hagari

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il tenente colonnelloe un gran numero di alti funzionari del sistema informativodihanno annunciato le loroè numero due dell’unità di portavoce delle Forze di difesa israeliane. A riportare la notizia è l’emittente israeliana Channel 14. Secondo il media lesono dovute a questioni «professionali e personali». L’emittente da parte sua definisce «insolita» un’uscita dall’esercito di tale portata nel pieno di una guerra in corso. Oltre adleriguarderebbero anche l’altro tenente colonnello Richard Hecht, portavoce dell’Idf per i media esteri Le fonti di Channel 14 hanno indicato che lesono state motivate da ragioni ...

