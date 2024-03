Lite per futili motivi | ferito minorenne a Calvizzano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Giugliano sono intervenuti presso il locale nosocomio per un giovane classe ’07 con ferite d’arma da taglio, non in pericolo di vita. A detta dei familiari sarebbe rimasto coinvolto in unascaturita dacon altre persone sul corso di. Nella circostanza hanno riportato ferite lievi altri due giovani che sono stati dimessi. Dinamica in fase di ricostruzione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un litigio tra due uomini si sarebbe trasformato in un'aggressione ai danni del 49enne poi morto in ospedale. Indagini in corso per chiarire i fatti (notizie.virgilio)

Nella puntata di oggi, domenica 3 marzo, ad Amici 23 abbiamo visto la lite tra Raimondo ed Emanuel per Nicholas . Il ballerino in settimana stava facendo le ... (superguidatv)

CRONACA DI Roma – Una lite per droga , probabilmente per un debito , e’ finita a coltellate: e’ successo ieri, intorno alle 19, in via Luigi Lablache in zona ... (romadailynews)

Lite tra ragazzi nel Napoletano, accoltellato 17enne: Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato probabilmente durante una Lite a Calvizzano, in provincia di Napoli: non è in pericolo di vita. Sono stati gli agenti del Commissariato di Giugliano ad ...ansa

“Forze dell’Ordine aggredite durante le manifestazioni. Donne e uomini in divisa bistrattati e offesi”: lo sfogo del Nuovo Sindacato Carabinieri: “Ormai è caccia alle Forze dell’Ordine, ogni occasione è buona per aggredire e provocare donne e uomini in divisa, dimenticando che il servizio di ordine pubblico è imprescindibile per lo svolgimento ...catanianews

Lite per l'eredità finisce a botte: rinviati a giudizio padre, madre e figlia: Un'intera famiglia composta da moglie marito e figlia, è stata rinviata a giudizio per il reato di lesioni. Il motivo Tutti e tre avrebbero malmenato un parente e la moglie. Ad avere ...ilmessaggero