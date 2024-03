Il ricatto multiculturale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nel lontano 2005, quando ero deputata nei Paesi Bassi, il mio partito stava elaborando una strategia per le imminenti elezioni locali. Appartenevo al VVD di centrodestra ed eravamo particolarmente preoccupati di fare appello alla crescente comunità di migranti della nazione. Dopo molte discussioni, i leader hanno scelto Laetitia Griffith per rappresentarci ad Amsterdam. Era nera e aveva radici nel Suriname, un’ex colonia olandese nei Caraibi. Avrebbe potuto ottenere il voto creolo della città. Ancora più importante, gli strateghi del VVD pensavano che avrebbe potuto conquistare parte della popolazione musulmana della città. Nella speranza di facilitare questo compito, il gruppo strategico ha anche lanciato una richiesta particolare: che io rimanessi in silenzio su tutte le questioni legate all’Islam, almeno fino a dopo le elezioni. Poi sono andati anche oltre e mi hanno chiesto di ...