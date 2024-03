Iris Apfel | è morta la stella della moda | ci lascia a 102 Anni

(Di sabato 2 marzo 2024) Lae il design mondiale piangono la scomparsa di un’icona senza tempo:. La designer americana, celebre per il suo stile inconfondibile e la sua vivace personalità, ci hati all’età di 102. Autodefinitasi “geriatric starlet” (giovane star anziana),hato un’impronta indelebile nel mondocon i suoi capelli bianchi corti, gli occhiali oversize, il rossetto acceso e le sue iconiche collane voluminose., èlaLa sua fama toccò l’apice negli’80 e ’90, maera una presenza familiare alle sfilate ...

