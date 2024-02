“Ma vaff…” Affari Tuoi | la moglie del concorrente contro il dottore | non era mai successo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Ma”.manda a quel paese ildi. Proprio così, alla fine èquello che dentro le case degli italiani capita ogni giorno: ovvero inveireil programma e specialmenteil. Chi nega chiaramente mente, perché chi guarda il programma sa bene quanto odio (si fa per scherzare chiaramente) può generare il contributo telefonico dello stesso. Stavolta però l’imprecazione non è stata solo immaginaria per il, ma ben visibile. >> “Fermate tutto”., lain lacrime: interviene Amadeus ma non può fare altro E il pubblico se n’è accorto. Andiamo però con ordine. A giocare per ...