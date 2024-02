Inter | Darmian | “Potevo fare doppietta | vittoria importante e difficile”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le parole di Matteo, difensore del’, dopo laper 4-0 contro l’Atalanta: “Qualche errore negli ultimi due mesi l’ho commesso, ma l’è che la squadra ottenga vittorie. Il nostro percorso è stato buono fino ad ora, ma sappiamo che non dobbiamo fermarci. Gol? Io e Dimarco ci alleniamo bene per essere molto mobili in campo, soprattutto contro squadre che giocano orientate sull’uomo., però speriamo di aver tenuto quel gol per un’altra volta. Siamo stati bravi a portare a casa stasera unatantoquanto. Sapevamo di affrontare una squadra forte e in ottimo momento”. SportFace.

L?Inter è inarrestabile . Annienta anche l?Atalanta. A San Siro finisce 4-0 per la squadra di Simone Inzaghi, che vola a +12 dalla Juventus , seconda in ... (ilmessaggero)

Serie A - Inter-Atalanta 4-0: Darmian-Lautaro Martinez-Dimarco-Frattesi, la capolista vola a +12 sulla Juventus: 26' – GOL DELL'Inter. Lautaro imbuca per l'inserimento di Mkhitaryan, Carnesecchi anticipa l'armeno in uscita bassa, ma la palla sbuca verso Darmian, che dal limite la piazza in rete col sinistro. 1-0 ...eurosport

Pagelle Inter-Atalanta 4-0: Lautaro totale, Pavard sicurezza, Carnesecchi croce e delizia: L’Inter cala il poker contro l’Atalanta ... La squadra di Inzaghi prende ritmo e al 26' va in gol con Darmian, il più lesto ad approfittare di un’uscita poco pulita di Carnesecchi, dopo una bel ...sport.virgilio

Inter-Atalanta 4-0: fuga scudetto, Inzaghi a +12 sulla Juve: L'Inter non placa la sua fame di vittorie, non rallenta e anzi allunga ancora in campionato sulla Juventus e mette un altro mattoncino per lo scudetto: con il 4-0 all'Atalanta nel recupero della 21ª ...corrieredellosport