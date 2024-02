Macron fa l’interventista | Truppe occidentali a Kiev? In futuro non va escluso Lo stop di Usa | Nato e Ue

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Non c’è ancora consenso in questo senso, ma nella dinamica del conflitto un invio diin Ucraina non è da escludere". Una monumentale gaffe, o forse la voglia di riacquistare un posto in prima fila tra i nemici di Mosca anche in una ottica di esercito europeo. Le affermazioni del presidente francese Emmauela margine della conferenza di Parigi sull’Ucraina contraddicono totalmente la policy occidentale versodi questi due anni (aiuti militari sì, ma nessun coinvolgimento diretto) e hanno avuto una valanga di prese di posizione contrarie, dallaagli Stati Uniti ai paesi europei, e, in casa di, gli oppositori Le Pen e Melenchon. Inevitabilmente, hanno anche innescato una dura presa di posizione della Russia. "L’invio di ...

