Lo sprinter Chituru Ali | La mia ossessione olimpica Pronto a tatuarmi i 5 cerchi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Timido, umile ma con le idee chiare. Alle luci dei riflettori di un’intervista preferisce certamente quelle della ribalta in pista. Dove sfreccia velocissimo, oggi più che mai, inseguendo un sogno chiamato Parigi 2024. Meglio dirlo a bassa voce, però. PerchéAli è fatto così: preferisce i fatti alle parole. Proclami zero, fatica tanta. Dopo aver vinto due settimane fa il titolo italiano, ora con la nazionale azzurra è già a Glasgow, dove proverà a stupire tutti ancora sui 60 metri nei mondiali indoor (Samuele Ceccarelli l’altro italiano in gara). L’esplosione con il 6.57 in finale ad Ancona fa parte già del passato, perché “Citru“ (come lo chiamano in famiglia) sa che si può sempre migliorare. Ma se l’atleta delle Fiamme Gialle davvero dovesse continuare a correre così veloce nessun traguardo gli sarebbe precluso. Sorride il “Bolt di Como“, il 24enne ...