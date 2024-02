Livorno | incendio nella notte in un appartamento | tre persone in salvo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. – (Adnkronos) – La scorsaalle 00.30 circa i Vigili del fuoco del comando disono intervenuti per unin unin via Città del Vaticano, con 2 squadre, 2 auto pompa serbatoio, autoscala, un’auto botte pompa e il carro aria.L’è divampato al primo piano, ma in tempi brevissimi il fumo ha invaso anche gli appartamenti del secondo e del terzo. Tutti gli appartamenti della scala interessata sono stati evacuati e tresono state tratte indagli appartamenti completamente invasi dal fumo e poi affidate al personale del 118 per le cure del caso.Gli appartamenti del civico sono stati posti sotto sequestro dai vigili del fuoco, come disposto dal magistrato. Sul posto anche carabinieri, vigili urbani, ...

