Il libro-denuncia di Gianfranco Riccò

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La Cgil reggiana insieme al Comune di Brescello organizzano un incontro per presentare il"Quel che resta di Reggio Emilia: storie di reggiani e malfattori" di. L’incontro è in programma domani, giovedì 29 febbraio alle 17 alla sala Prampolini del centro culturale di via Cavallotti, in centro a Brescello. Alla presentazione delsono attesi anche noti personaggi che hanno operato in contrasto con la criminalità organizzata come l’ex parlamentare Rosy Bindi, già presidente della Commissione parlamentare antimafia, l’ex magistrato ed ex presidente del Senato, Pietro Grasso, oltre al sindaco brescellese Carlo Fiumicino, Mariaelena Mililli di Avviso Pubblico Emilia-Romagna, con i saluti di Luca Chierici della Cgil di Reggio e Valdis Righi della Cgil del distretto di Guastalla. Ingresso libero.