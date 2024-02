Alluvione | strascichi psicologici nei ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sono numeri da capogiro quelli registrati in appena un anno dallo ’Spazio adolescenza’, messo in campo dai servizi sociali. Sono stati infatti molti i giovanissimi e le loro famiglie che hanno fatto ricorso al servizio, apparentemente più di quanti inizialmente ci si attendesse. "Anche se in realtà il servizio fu attivato proprio perché ne percepivamo l’urgenza" spiega l’assessore al Welfare Davide Agresti. I numeri parlano chiaro: sono stati 81 i giovanissimi presi in carico nel 2023 (alcuni dei quali affiancati dai genitori), mentre ammontano a 61 gli interventi rivolti al sostegno genitoriale, cioè agli adulti con figli adolescenti, presi in carico dagli operatori del Centro per le famiglie attraverso consulenze psicoeducative al singolo o alla coppia genitoriale. Il punto che ha segnato un prima e un dopo nelle attività dello ’Spazio adolescenza’ è a ogni modo ...