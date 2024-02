Pedro Pascal | il discorso ai SAG 2024 è esilarante | “Sono un po’ ubriaco” VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 25 febbraio 2024)ha esaltato la platea dei SAG Awards, durante ildi accettazione del premio come Miglior attore in una serie drammatica, vinto per Joel di The Last Of Us; l’attore, ormai sulla cresta dell’onda e prossimo a sbarcare nel MCU come Reed Richards, è salito sul palco in stato leggermente alterato, sfoggiando un tenero sorriso Continuamente in bilico tra il serio e il faceto,ha ringraziato i creatori della serie e i dirigenti di HBO per l’opportunità ricevuta, dopo aver esordito dicendo di essere “”; una performance molto gradita dai colleghi in sala; le telecamere di Netflix, che ha trasmesso in esclusiva l’evento in tutto il mondo, hanno catturato ad esempio Margot Robbie e Ryan Gosling, intenti a ridere della grossa. Ma ecco il testo del ...