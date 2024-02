Lecce-Inter | le formazioni ufficiali | Piccoli contro Lautaro

Lecce-Inter in campo tra poco per la partita della 26ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 18:00 presso lo Stadio ... (inter-news)

Lecce-Inter è la sfida che andrà in scena allo stadio Via del Mare alle ore 18. Inzaghi, che presenta molte rotazioni nell’undici titolare, punta alla ... (inter-news)

Formazioni ufficiali Lecce-Inter , le scelte dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle ore 18 Comunicate le Formazioni ufficiali ... (calcionews24)

SERIE A, Le formazioni ufficiali di Lecce-Inter: La domenica di Serie A continua alle 18:00 al Via del Mare dove il Lecce di D'aversa affronterà l'Inter di Simone Inzaghi. Nerazzurri che vorranno rispondere subito alla vittoria della Juventus contro ...firenzeviola

Le UFFICIALI di Lecce-Inter: le scelte su Lautaro e Piccoli, out Calha: Dopo la vittoria della Juventus al fotofinish contro il Frosinone, è il momento della capolista. L’Inter scende in campo alle 18 in trasferta a Lecce. Vediamo le scelte dei due allenatori Roberto D’Av ...onefootball

Lecce-Inter, le formazioni ufficiali: Le formazioni ufficiali scelte da D'Aversa e Inzaghi per la sfida di Serie A tra Lecce e Inter ...gianlucadimarzio