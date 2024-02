Cortei | tensione a manifestazione Roma | studenti raggiungono Viminale

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 feb. - (Adnkronos) - Momenti dialladegliorganizzata dopo i fatti di Pisa, Firenze e Catania. Un gruppo di, che voleva muoversi in corteo, ha interrotto le trattative con la Digos e correndo ha raggiunto ilpresidiato dai blindati. Al momento gligridano "Dimissioni, dimissioni" e 'Vergogna vergogna".

AGI - Si annuncia un Sabato di tensione per i cortei pro-Palestina programmati a Roma, Milano, Napoli e Cagliari in coincidenza con il Giorno della Memoria . ... (agi)

Roma - Segre, Meloni, La Russa e Papa Francesco esprimono il loro impegno contro l'oblio e l'odio, mentre la guerra in Medio Oriente crea tensioni nel Giorno ... (abruzzo24ore.tv)

Vista la coincidenza con il Giorno della Memoria, le questure hanno deciso il rinvio delle manifestazioni previste per oggi. I Giovani palestinesi sono scesi ... (tg24.sky)

"Stop alle guerre". Presidio per la pace a Palermo: Una folla composta e attenta ha ascoltato i vari importanti interventi che sabato si sono susseguiti in piazza, in particolare tutti volti a condannare i recenti episodi di forte tensione a Pisa e ...tp24

Attivista contesta la deputata Brambilla, tensione al corteo animalista di Milano – Video: Attimi di tensione al corteo animalista organizzato a Milano dalla deputata Michela Vittoria Brambilla. Poco prima della partenza del corteo, in piazza Oberdan, l’influencer e attivista per i diritti ...ilfattoquotidiano

Cortei: Lorenzin, 'stonata difesa manganellate da Fdi': Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Le parole del Presidente Mattarella non possono essere ignorate, racchiudono in loro un monito che va oltre i fatti esecrabili di Pisa e guardano ad un clima di crescente ...lanuovasardegna