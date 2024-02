Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi | “Adesso vi dico la verità…”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’influenceravrebbe già rimpiazzato il marito Fedez – con cui il matrimonio è ormai naufragato – con il manager della moda,. L’ipotesi che dà fondamenta ai gossip è stata ventilata da Pomeriggio Cinque. Alla trasmissione condotta da Myrta Merlino ad accostare i due nomi è stato il blogger Davide Maggio. Presa di posizione da parte dell’entourage dell’imprenditrice social.Leggi anche:, la strategia dopo la rottura con Fedez e quei fiori misteriosi Gli indizi che portano aIl giornalista e blogger Davide Maggio non ha fatto nomi, ma ha detto che non soloavrebbe già rimpiazzato il marito, ma ha aggiunto tre indizi che collegano direttamente all’imprenditore. Piazza della Scala, ex monastero di ...