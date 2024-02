Roma | tenta la truffa ad una donna e aggredisce agenti

Tenta la truffa dello specchio e poi picchia gli agenti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 febbraio 2024) Hato prima dire una, poi si e’ scagliato contro glidella polizia del Commissariato Borgo. Per questo un 25enne die’ stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e denunciato pered estorsione. I fatti risalgono a ieri mattina quando il giovane ha fermato in via Orsini, una macchina guidata da unachiedendole 120 euro di risarcimento per il suo orologio rotto dalla specchietto retrovisore dell’auto in marcia. Lasi e’ rifiutata di pagare ricevendo minacce. Nel frattempo sono passati glidel Commissariato Borgo che si sono avvicinatindo di identificare il ragazzo. Quest’ultimo, pero’, hato di allontanarsi e, per ...