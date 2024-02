Ospiti Verissimo | puntata sabato 24 febbraio | Mirko torna a parlare della sua Perla | tutti i protagonisti

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 24 e domenica 25 febbraio in tv

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 24 febbraio 2024) Si apre un nuovo weekend in compagnia die dei suoi. Questo24, alle ore 16.30 su Canale 5, ci aspetta un weekend in compagnia del rotocalco condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo chi sono idel nuovo appuntamento odierno.24172024 Tra glididi questo, Silvia Toffanin accoglierà l’attrice ed ex Vippona Serena Grandi che si renderà protagonista di un’intervista ritratto. Direttamente dal Grande Fratello, assisteremo al ritorno di fiamma tra l’ex concorrenteBrunetti che parlerà ovviamente...