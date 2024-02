Grattacielo in fiamme a Valencia | lotta contro il tempo per liberare le persone intrappolate

Grattacielo in fiamme a Valencia, persone intrappolate - Notizie - Ansa.it

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Undi 14 piani, con 138 appartamenti, è stato completamente avvolto dallestasera, 22 febbraio 2024, a, in Spagna. L'incendio, secondo le prime ricostruzioni, è scoppiato al quinto piano dell'edificio, "dalle tende di un appartamento", secondo quanto riferito da un testimone ai media spagnoli L'articolo proviene da Firenze Post.

Milano , 20 febbraio 2024 – Un Incendio è divampato all'improvviso al 14°piano di un grattacielo Aler di 16 in via Vincenzo da Seregno 54, quartiere Bruzzano, ... (ilgiorno)

Un incendio si è sviluppato al quinto piano di un'edificio di nuova costruzione di 14 piani a Valencia , nel quartiere Campanar, dove sono in azione numerose ... (quotidiano)

Grattacielo in fiamme a Valencia: persone intrappolate: Un incendio si è propagato verso l’alto in pochi minuti: le fiamme correvano lungo le lastre di alluminio della facciata, verso l’alto”. Lo raccontano a El Pais due ragazzi di 16 anni che si trovavano ... quotidianodiragusa

Valencia, maxi incendio divora grattacielo di 14 piani, poi il fuoco passa all'edificio a fianco: "L'incendio si è propagato verso l'alto in pochi minuti: le fiamme correvano lungo le lastre di alluminio della facciata, verso l'alto". Lo raccontano a El Pais due ragazzi di 16 anni che si trovavano ... rtl