Atp Challenger Bellucci a caccia di continuità | comincia bene a Pau

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La stagione a singhiozzo di Mattiariprende con una vittoria nel primo turno delfrancese di Pau (100mila dollari di montepremi, cemento). Il ventiduenne di Busto Arsizio ha sconfitto all’esordio il francese Matteo Martioneau con il punteggio di 6/3, 7/6, mostrando buona attitudine sulla superficie indoo, contro un avversario entrato in tabellone grazie ad uno special exempt, frutto della finale raggiunta settimana scorsa a Cherbourg, dove è stato battuto dall’ungherese Zsombor Piros. L’allievo di Fabio Chiappini ha ottenuto il break decisivo del primo set nel sesto gioco, mentre nel secondo parziale è stato bravo a non perdere la concentrazione sul 5-4, quando non ha sfruttato quattro palle match e, una volta raggiunto, si è guadagnato il tie break, vinto dopo avere recuperato uno svantaggio di 1-4. Una buona prova ...