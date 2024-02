Secondo voi Assange è un martire come Navalny?

Il caso Sangiovanni ed il coraggio di fermarsi: Io ho vent'anni, ditemelo voi che direzione devo prendere', così Sangiovanni risponde confuso alla domanda posta in sala stampa dai giornalisti su cosa, secondo lui, stia accadendo ai giovani. Ma ...

Giorgio Usai in tour con De André: "Eravamo pazzi, ma avevamo 20 anni, ce ne fregavamo di tutto": A voi com'è andata Ci siamo esibiti per Lotta Continua a Pisa, a Piazza Navona, a Napoli. Abbiamo ... Secondo te si creava qualche frattura nell'animo di Fabrizio tra il suo essere sempre dalla parte ...

Il Geolier del Pd: la sinistra riparta da Vincenzo De Luca: ... non credete anche voi I tempi sono maturi, e soprattutto è maturo De Luca; specie ora, che il ... L'epiteto, derubricato come linguaggio colorito rubato da un fuori onda televisivo, secondo me al ...