Pattinaggio artistico a rotelle | la seconda tappa dell’Artistic International Series sarà a Trieste

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Diventa sempre più ricco il calendario della stagione 2024 di. Dopo aver annunciato la primadi Brasilia la World Skate ha ufficializzato anche lasede, evento che si svolgerà nuovamente in Italia, nella cornice di Opicina in. L’appuntamento della rassegna itinerante si disputerà nel mitico Pala Pilkec dal 17 al 26 maggio. Esattamente come la gara sudamericana, anche in questo caso è prevista da programma la partecipazione di praticamente tutte le categorie effettive, da quelle giovanili alle Senior, per le discipline del libero, coppie d’, coppie di danza e Solo Dance. Quella di...