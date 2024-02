Migranti nei Cpr | Piantedosi | “Condizioni disumane? Questo lo dice lei” E se la prende con “l’opera di vandalizzazione dei migranti”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il ministro dell’Interno Matteogarantisce sui dei Centri di permanenza per il rimpatrio dei. In Prefettura a Milano per la firma di un accordo sui beni confiscati alle mafie, il ministro si è prima smarcato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione sul rimorchiatore Asso 28, che definisce reato la collaborazione con la guardia costiera libica volta al rientro in Libia disoccorsi in mare. Poi, rispondendo a una domanda, ha dato la sua versione sui Cpr. E nonostante le recenti inchieste, che in tutta Italia rilanciano il tema delle drammatichedi trattenimento, afferma che “molto spesso non sono nellemigliori perdiche viene fatta dalle persone che sono ...

Cpr, la sparata di Piantedosi: 'Non sono in buone condizioni per colpa dei migranti che li vandalizzano': ... la colpa della fatiscenza dei Cpr (Centri di permanenza per i rimpatri) è dei migranti che li ... Se sono richiedenti asilo, finchè la domanda è pendente, non è previsto che possano stare nei Cpr"

Ghali a Che Tempo che Fa: "Polemiche a Sanremo La pace è per tutti": 'Ghali per il suo impegno nei confronti dei migranti, nel 2023 è stato inserito dalla rivista Time tra le 100 personalità che potrebbero plasmare il mondo. Questo per dire quanto sono piccole poi le ...

Milano. Piantedosi a Milano: identificazioni non comprimono libertà: "L'identificazione delle persone è un'operazione che si fa normalmente nei dispositivi di sicurezza ... "L'Italia non ha mai coordinato e mai consegnato in Libia migranti raccolti in operazioni di ...